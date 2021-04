Stiri pe aceeasi tema

- Birourile regionale ale lui Aleksei Navalnii au anuntat joi ca se autodizolva, din cauza amenintarii de a fi declarate „extremiste”, iar opozantul politic a aparut pentru prima oara in public dupa ce a facut greva foamei in detentie, relateaza AFP.

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a anunțat ca va inceta greva foamei in urmatoarele 24 de ore, dupa trei saptamani in care a protestat astfel pentru ca autoritațile ruse nu ii ofereau accesul la un medic dorit de el in penitenciar, potrivit RFE/RL.In schimb, principalul critic al lui Vladimir Putin a…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, care a inceput o greva a foamei saptamana trecuta pentru a denunta conditiile de detentie, a anuntat luni ca va continua aceasta forma de protest in pofida faptului ca are febra si o tuse puternica, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. Unul dintre cei mai vehementi…

- Rusia a lansat o licitație pentru achiziționarea unor echipamente de protecție destinate poliției, dupa ce susținatorii lui Aleksei Navalnii au anunțat ca pregatesc cea mai importanta manifestație din istoria moderna a țarii, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. Ministerul rus de Interne vrea…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din inchisoarea din Moscova unde executa o pedeapsa pentru incalcarea eliberarii conditionate, a anuntat joi avocatul sau Vadim Kobzev, citat de Reuters. Agentia mentioneaza ca ar putea fi vorba de mutarea intr-un lagar de munca din afara capitalei ruse.…

- Navalnii a fost gasit vinovat pentru difuzarea de informatii ''mincinoase'' si ''injurioase'' despre un veteran de razboi care anul trecut a sustinut intr-un clip de campanie referendumul prin care au fost consolidate puterile presedintelui Vladimir Putin. Opozantul rus i-a calificat pe o retea de socializare…

- Un tribunal rus l-a condamnat sambata pe opozantul Aleksei Navalnii la plata unei amenzi pentru ''defaimare'' la adresa unui veteran din al Doilea Razboi Mondial, la cateva ore dupa o condamnare in apel la doi ani si jumatate de inchisoare intr-un alt dosar, transmite AFP. Navalnii a…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a calificat aducerea sa in fata justitiei drept o tentativa de a 'intimida milioane' de rusi si a lansat acuzatii grave la adresa presedintelui Vladimir Putin, caruia i-a transmis din sala de judecata ca va intra in istorie drept 'Vladimir otravitorul',…