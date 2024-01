Europa se confrunta cu o criza a consumului de opioide in ultimii trei ani. In 2021, utilizarea ilegala a opioidelor a fost responsabila de 74% din cele 6.000 de decese cauzate de o supradoza de droguri.

Potrivit unui studiu realizat de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și a Dependenței de Droguri (EMCDDA) impreuna cu Europol, se estimeaza ca in Europa exista aproximativ 1 milion de consumatori de opioide de mare risc. In plus, cantitatea de heroina confiscata de statele membre UE a fost de doua ori și ceva mai mare in 2021, și anume 9,5 tone, fiind cea mai mare cantitate confiscata…