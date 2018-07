Cel putin una din paginile sterse era urmarita in retea de peste 290.000 de conturi, iar pentru circa 150 de reclame s-au platit circa 11.000 de dolari. Paginile respective au creat circa 30 de evenimente incepand din mai 2017.

Intr-un text publicat pe blog, firma a insistat ca "un astfel de comportament nu este permis pe Facebook, deoarece nu dorim ca oamenii si organizatiile sa creeze retele de conturi pentru a induce in eroare cu privire la identitatea lor si la ceea ce fac". Deocamdata, ancheta este in stadiu incipient si nu se stie cine ar putea fi in spatele actiunilor incriminate.



Facebook…