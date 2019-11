Reteaua de sanatate Regina Maria a inaugurat cea mai mare policlinica privata de pediatrie din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de sanatate REGINA MARIA inaugureaza Policlinica THE LIGHT, cea mai mare policlinica privata de pediatrie din Bucuresti, care cuprinde si cea de-a patra locatie a Retelei Kinetic Sport Medicine. Centrul medical, cu sediul in cladirea de birouri THE LIGHT ONE din vestul capitalei, este unic prin…

- Desi nascut pe pamant dobrogean, la Tulcea, pe 14 noiembrie 1876, Orest Tafralihttps: www.ziuaconstanta.ro stiri ziua dobrogei citestedobrogea 142 de ani de la nasterea cercetatorului dobrogean orest tafrali nici o regiune din romania nu i este comparabila dobrogei 676410.htmla decedat pe 5 noiembrie…

- La data de 30.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T – Structura Centrala impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor au efectuat un numar de 35 de percheziții domiciliare…

- Oferta de obligatiuni initiata de Clinicile Dentare Dr. Leahu, o retea privata de stomatologie cu noua unitati in Bucuresti, Pitesti, Timisoara si Turda, s-a incheiat cu succes mai devreme decat a fost programata initial. Reteaua a atras de la...

- Tranzacția a fost aprobata de Consiliul Concurenței, operatorul privat de sanatate depașind astfel 30 de achiziții preluate 100%. Rețeaua de sanatate „Regina Maria”, al doilea jucator privat de sanatate din piața romaneasca și singurul care deține trei spitale acreditate internațional, a anunțat ca…

- Reteaua de sanatate Regina Maria a anuntat joi ca isi consolideaza prezenta pe piata serviciilor medicale private din Timisoara odata cu avizarea tranzactiei Spitalului Premiere de catre Consiliului Concurentei si tinteste pozitia de lider regional. In prima parte a anului 2019, Regina Maria…

- Reteaua de sanatate Regina Maria a anuntat joi ca isi consolideaza prezenta pe piata serviciilor medicale private din Timisoara odata cu avizarea tranzactiei Spitalului Premiere de catre Consiliului Concurentei si tinteste pozitia de lider regional, potrivit news.ro.In prima parte a anului…

- Romania aloca doar 5% din Produsul Intern Brut pentru Sanatate, cel mai mic nivel din Uniunea Europeana (UE), și de doua ori mai mic decat media europeana de 9,9%, potrivit datelor Eurostat, prezentate de catre Ambasada Suediei la București. Aceasta a prezentat pe Facebook un infografic ce arata ca…