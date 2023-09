Potrivit ministrului moldovean al energiei, Victor Parlicov, intre Moldovatransgaz – filiala a Moldovagaz – si Vestmoldgaz a fost semnat un contract de luare in locatie a retelei de transport al gazelor naturale, cu durata de cinci ani. Pentru a intra in vigoare, contractul mai trebuie sa fie avizat de Agentia Nationala pentru Reglementari in Energetica (ANRE) din Republica Moldova, scrie . SRL „Vestmoldtransgaz” a fost certificata de catre ANRE in calitate de operator al sistemului de transport al gazelor naturale care detine gazoductul Iasi-Ungheni-Chisinau. Actionari ai Vestmoldtransgaz sunt…