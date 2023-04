Rețeaua de apă potabilă va fi extinsă în localitatea Ampoița din comuna Meteș. A fost solicitat acordul de mediu Rețeaua de apa potabila va fi extinsa in localitatea Ampoița din comuna Meteș. A fost solicitat acordul de mediu Rețeaua de apa potabila urmeaza sa fie extinsa in localitatea Ampoița din comuna Meteș. Mai exact, printr-un proiect se propun realizarea a doua tronsoane in lungime totala de 720 de metri, pe drumul de exploatare De 1183 și Calea Gomușii. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat marți, 25 aprilie, depunerea solicitarii de emitere […] Citește Rețeaua de apa potabila va fi extinsa in localitatea Ampoița din comuna Meteș. A fost solicitat acordul de mediu in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

