- Politistii municipiului Orsova, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Orsova, au efectuat 5 perchezitii domicilare in judetul Bistrita- Nasaud si in muncipiului Bucuresti, intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de furt calificat.

- Procurorii DIICOT au facut joi 31 de perchezitii pe raza judetelor Ilfov, Valcea si a municipiului Bucuresti, pentru destructurarea unui grup infracțional specializat in trafic de droguri, trafic international de droguri, frauda informatica si spalare de bani. Membrii gruparii sunt suspectați ca au…

- Polițiștii au facut, astazi, 31 de percheziții domiciliare in județele Valcea, Ilfov, Giurgiu și in București, iar 32 de persoane care faceau parte dintr-un grup de trafic de droguri au fost duse la audieri. In ultimul an, polițiștii au confiscat de la aceasta grupare 60 de kilograme de droguri. Potrivit…

- Teodor Sasu, un barbat din Iași, a baut spirt contrafacut Sante Med și a scapat cu viața. Spirtul contrafacut a omorat la Iași 15 persoane, iar numarul total al morților se ridica la 17. Ieșeanul care a scapat cu viața a spus ca inițial s-a suparat ca nu s-a imbatat dupa ce a baut 4 litri de lichid…

- Captura record de țigari de contrabanda descoperita de polițiști in Portul Constanța. Aproape 10 milioane de țigarete au fost gasite de polițiști intr-un container sosit din Georgia. Trei persoane au fost duse la audieri.Cele 10 milioane de țigarete de contrabandaurmau sa ajunga la o societate comerciala…

- Polițiștii din Ilfov au facut percheziții și au prins mai mulți indivizi care, in ianuarie, au spart vila fostului primar Marian vanghelie."In fapt, in noaptea de 20/21 ianuarie a.c., in jurul orelor 03:30, persoana vatamata a sesizat faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns prin forțarea…

- Batai intre interlopi in Capitala, polițiști loviți la Hunedoara și-n Ilfov, focuri de arma trase, incidente filmate și puse pe Internet. Prima zi de Paște a semanat teroare printre cetațenii țarii, cum numai in anii ’90 am mai cunoscut. Poliția Romana prezinta intr-o conferința de presa bilanțul actelor…

- Polițiștii și procurorii din Ilfov au deschis dosar penal in cazul poluarii masive de miercuri dimineața din București și din localitațile limitrofe. "La data de 8 aprilie a.c., Inspectoratul de Poliție...