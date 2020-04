Retailerul Kaufland achită 69 de milioane de lei, în avans cu trei luni, taxele către bugetul de stat şi bugetele locale Kaufland anunta ca plateste 69 de milioane lei, in avans cu trei luni, impozitele la bugetul statului si bugetele locale, pentru a sprijini eforturile de echilibrare a economiei in aceasta perioada. Potrivit unui comunicat al retailerului transmis miercuri AGERPRES, suma reprezinta taxele aferente anului 2020 si impozitul pe profit pentru trimestrul intai al anului financiar (martie - mai). Astfel, suma este platita in doua transe, respectiv: taxe locale in valoare de aproximativ 31 milioane lei - platita pe 25 martie 2020, mai devreme cu aproximativ trei luni fata de termenul limita de 30 iunie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

