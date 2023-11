Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a revizuit la 4 magnitudinea cutremurului produs miercuri dupa-amiaza, la ora locala 16:06, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Potrivit noilor date afisate de INCFDP, seismul a avut loc la adancimea de 129,8 kilometri…

- Serviciile din acest prim contract vor acoperi rute magistrale electrificate din sudul si centrul tarii, contribuind la imbunatatirea serviciilor feroviare ce deservesc Constanta, Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Alba Iulia, Deva, Arad, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Resita (prin nodul Caransebes), Timisoara…

- CFR Calatori cumpara primele trenuri noi in 20 de ani. Autoritatea pentru Reforma Feroviara a finalizat, luni, procedura de evaluare tehnica si financiara a ofertei inaintate de operatorul feroviar CFR Calatori in cadrul primei proceduri din Romania de licitare a unui contract de serviciu public in…

- In ziua de 05 Octombrie 2023, la ora 03:50:02 ora locala a Romaniei , s a produs in zona seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 128.0 km.Intensitate: ICutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 54km N de Ploiesti, 55km NV de Buzau, 56km SE de Brasov,…

- Am avut doua cutremure in Romania in decurss de ora. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), in ziua de 28 Septembrie 2023 la ora 02:03:25 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIȘ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adancimea de 6.4km.…

- In ziua de 28 Septembrie 2023, la ora 03:02:53 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 90.1 km.Cutremurul cu magnitudinea de 2,5, la adancimea de 90 kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: 55km V de Focsani, 57km…

- Zona rurala a Romaniei are tendința de a se depopula. Nu o spunem noi, ci rezultatele ultimului recensamant ce s-a organizat anul trecut in Romania. Este vorba, in principal, de zonele mai greu accesibile, unde in mare parte au ramas batranii satului. Odata cu trecerea lor in neființa, tineri au uitat…