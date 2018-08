Resursa vitală de care duc lipsă spitalele în perioada concediilor Bianca are 12 ani si a fost diagnosticata cu aplazie medulara. Are nevoie de transfuzii de cateva ori pe saptamana. In ultima luna și-a petrecut zeci de ore in salonul 6 de la etajul I al secției de hemato-oncologie pediatrica de la spitalul Louis Țurcanu din Timișoara. „Am fost in concediu la Mamaia și brusc i s-a facut rau. A leșinat de vreo cateva ori, i-a crescut pulsul și am dus-o la Urgențe. Și de atunci ne trebuie sange mereu, incontinuu aproape, pentru ca analizele sunt foarte jos”, afirma Adela, mama Biancai. Viata acestor copii depinde de donatori, spun medicii. „Nu are alternativa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

