Restricții pentru români în această țară: Test PCR obligatoriu Inca un stat european impune restricții pentru romani. La intrarea in Croația, cetațenii romani vor fi obligați sa prezinte un test negativ PCR. Inca un stat din Europa cere test PCR negativ la intrarea in tara pentru romani. Romania este inclusa de Croația pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Testul PCR trebuie facut cu 48 de ore inainte de calatorie. Pana la primirea rezultatului, cetațenii sunt obligați sa stea in izolare. Calatoria in Croația poate fi facuta doar in baza unui test PCR negativ. Conform MAE, noile reguli se aplica pana pe 15 decembrie. „Astfel, incepand cu data… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii straini care sosesc in Croația din zone cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test negativ pentru coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile croate au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Croația,…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile croate au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Croatia, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, incepand cu data de 1 decembrie 2020, accesul pe teritoriul Republicii Croatia este permis cetatenilor straini…

- Romanii care vor sa ajunga in Croatia trebuie sa prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Noile masuri sunt in vigoare pana la data de 15 decembrie informeaza Agerpres, care citeaza Ministerul Afacerilor Externe.Ministerul Afacerilor Externe anunta…

- Cetațenii straini care sosesc in Croația din zone cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte un test negativ pentru coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile croate au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Croația,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile croate au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Croatia, in contextul pandemiei de COVID-19. Pana in 15 decembrie, intrarea in tara este permisa doar in baza unui test negativ de coronavirus. ”Incepand…

- Accesul pe cale aeriana si maritima in Spania este permis de luni, din tarile de risc, cu prezentarea unui test PCR negativ efectuat cu 72 de ore inainte de sosire. Romania figureaza printre tarile de risc.

- Noi condiții de intrare in Norvegia sunt impuse incepand de marți. Oamenii care vin din tari clasate in categoria rosie pot intra numai cu un test Covid negativ și trebuie sa ramana in carantina obligatorie zece zile, anunța MEDIAFAX.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat la finalul sedintei Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ca au fost luate o serie de decizii cu privire la cetatenii care vin din tari cu un indice de infectare cu noul coronavirus mai mare decat cel al Romaniei. "Pentru cetatenii care vin din tari…