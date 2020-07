Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea INFOTRAFIC: Restricții de circulație VINERI, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, pe sensul de deplasare Sebeș-Sibiu. Se executa lucrari de reparații la partea carosabila Traficul este restricționat in cursul zilei de vineri, 3 iulie 2020, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, in vederea efectuarii unor…

- Circulația este blocata, joi seara, pe Drumul Național 1F, care leaga Cluj-Napoca de Zalau. Din cauza ploilor, apa s-a acumulat pe partea carosabila și ajunge la o jumatate de metru potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, circulația este…

- Un ACCIDENT rutier a avut loc miercuri dupa-masa, pe Autostrada A1, in zona municipiului Sebeș, unde un autotren a rupt glisiera mediana și a patruns pe sensul opus. Traficul rutier este intrerupt. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Sibiu –…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 18 mai, sunt restricții de circulație pe A1 Sebeș-Sibiu. Pana la ora 16.00, au loc lucrari la spațiile de servicii pe sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 289 – 288, in zona localitații…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, 11 mai, in intervalul orar 09:00 – 17:00, au loc lucrari de... The post Trafic restricționat pentru efectuarea de lucrari pe autostrada A1, pe sensul catre Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, sensul catre litoral, intre kilometrii 51 035 de metri 51 600 de metri, in apropierea localitatii Nicolae Balcescu, judetul Calarasi, a doua banda este restrictionata, timp de doua…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti Constanta, intre kilometrii 12 si 23, traficul a fost deviat de pe calea 1 sensul catre litoral pe calea 2 sensul catre Bucuresti , unde se circula pe cate o banda pentru fiecare directie.Masura…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, un ansamblu auto a lovit balizele despartitoare ale sensurilor de circulatie, pe un tronson unde se efectueaza lucrari la carosabil iar traficul se desfasoara pe cate o banda pentru…