Stiri pe aceeasi tema

- Singura girafa care traia intr-o gradina zoologica din Romania, la Zoo Targu Mures, a murit dupa ce s-a inecat cu continut gastro-stomacal, potrivit rezultatului autopsiei, anunta agerpres . „Din pacate, in data de 10 februarie, dimineata, cand am venit la serviciu, girafa era cazuta si era decedata.…

- Austria isi va spori deja intensa campanie de testare pentru COVID-19 prin oferirea gratuita incepand din luna martie pentru toti cetatenii a unor teste care pot fi efectuate acasa, potrivit Agerpres. ''Asa va fi posibil ca oamenii sa fie in siguranta si acasa'', a declarat luni cancelarul…

- „In calitate de prim-vicepresedinte al PNL va spun ca daca se va intampla acest lucru, voi cere excluderea acestuia din partid. Atunci cand functionezi intr-o coalitie, atunci cand impartasesti niste valori si atunci cand vrei cu adevarat sa schimbi Romania in bine si sa o modernizezi, nu e loc de razboaie…

- Ministerul Mediului a anunțat ca in perioada 6-9 februarie o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. „ Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 - 9 februarie, circulația…

- Fostul secretar general al Guvernului, Antonel Tanase, un apropiat al lui Ludovic Orban, spune ca liderul PNL caruia Rareș Bogdan și Robert Sighiartau i-au cerut demisia este „cu multe clase peste șefuleții care se viseaza conducatori” și este nevoie de el la șefia partidului: „In plan politic,…

- Deocamdata, nu se iau in calcul alte restricții Ministrul de interne, Lucian Bode. Foto: Arhiva/ mt.gov.ro. Ministrul de interne Lucian Bode spune ca, deocamdata, nu se iau în calcul alte restricții, având în vedere apariția noii tulpinii de coronavirus în România.…

- „Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trancaniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare ca fara ei universul nu mai funcționeaza, ca sunt mesianici pentru Romania și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc,…

- Orice persoana, rezidenta sau nerezidenta, care soseste in Regatul Belgiei dupa o sedere de cel putin 48 de ore intr-o zona rosie, inclusiv Romania, trebuie sa intre in carantina la domiciliu sau intr-o alta locatie declarata de catre persoana in cauza, iar aceasta masura se poate incheia numai dupa…