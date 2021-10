Restricții dure impuse de China: Zboruri anulate și noi reguli de călătorie China impune noi restricții pentru a opri un val nou de infectari cu coronavirus. Aeroporturile din capitala au anulat sute de zboruri. De asemenea, au fost implementate restricții dure de calatorie pentru turiștii straini. China, unde coronavirusul a aparut pentru prima data la sfarsitul anului 2019, a reusit sa controleze in mare parte epidemia incepand din primavara lui 2020 prin adoptarea unor masuri drastice, care au inclus inchiderea granitelor și carantinarea unor regiuni și orașe. Circa zece regiuni se confrunta in prezent cu focare sporadice de coronavirus, ceea ce a determinat autoritatile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

