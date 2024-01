Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dimineața ninge pe drumurile din mai multe județe, izolat cu depunere pe partea carosabila, iar in alte zone sunt condiții de formare a poleiului, avertizeaza Centrul Infotrafic.Potrivit polițiștilor, sambata dimineața nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita…

- SITUAȚIA TRAFICULUI: Sunt precipitații sub forma de ninsoare, izolat cu depunere pe partea carosabila, fara a fi impuse restricții de tonaj, in județele Dambovița,Argeș, Brașov, Covasna, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Prahova, Sibiu, Valcea The post SITUAȚIA TRAFICULUI: Sunt precipitații sub forma de ninsoare,…

- Circulație blocata in Prahova: doi morți și trei raniți, dupa un accident rutier teribilDoi oameni au murit și trei au fost raniți dupa ciocnirea a doua mașini in localitatea Florești, județul Prahova, informeaza Mediafax.Doua persoane au murit și alte trei au fost ranite in urma unui accident petrecut…

- V. S. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, ieri, ca in perioada 12-14 decembrie 2023, in intervalul orar 09:00 – 17:00, vor fi instituite restricții de circulație pe DN 1, la km 121+088 – km 121+359 stanga (ieșirea din Sinaia spre Ploiești), sens de mers Brașov – Ploiești,…

- Un barbat de 37 de ani a fost ranit grav dupa ce o mașina scapata de sub control l-a lovit in timp ce el se afla langa alt autoturism oprit in afara drumului. Accidentul s-a produs pe DN 1, in localitatea Barcanești. Polițiștii Serviciului Rutier din Prahova au fost sesizați prin apel 112 cu privire…

- F.T. Pompierii militari prahoveni au fost solicitați, in noaptea de marti spre miercuri (21/22 noiembrie), pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor, descarcerarea și acordarea asistenței medicale de urgenta in cazul producerii unui accident rutier in Comarnic, pe DN1. “La locul…

- Ploiești, 13 noiembrie 2023: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, a inregistrat o creștere de 4% a afacerilor in primele…

- Mai multe restrictii de circulatie sunt in vigoare in tara zilele acestea. Pe DN1 Bucuresti – Brasov, este o restrictie la podul Banesti, unde se repara aceasta constructie peste raul Doftana. Traficul se desfasoara dirijat, pe doua din cele patru benzi. Tot pe DN1, intre Brasov si Sibiu, astazi ar…