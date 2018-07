Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Brigazii Rutiere Bucuresti, circulatia va fi restrictionata pe Calea Victoriei - tronsonul cuprins intre Piata George Enescu si bd. Regina Elisabeta si pe bd. Regina Elisabeta - tronsonul cuprins intre str. Ion Brezoianu si Piata Universitatii.Rutele ocolitoare indicate sunt: Bd.…

- Zeci de bucuresteni au participat vineri, in Piata Universitatii, la deschiderea celei de-a zecea editii a Festivalului International de Teatru de Strada B-FIT in the Street. Deschiderea oficiala a fost facuta de trupa de tobosari "Batucada Timba" si trupa de dansatoare de cabaret "Aquamarine", ambele…

- Incepe B-FIT in the Street!, iar programul primului weekend de festival, care se desfașoara in puncte centrale din București, include o gama variata de spectacole mobile, spectacole fixe și ateliere susținute de artiști din Danemarca, Slovacia, Spania, Franța, Italia, Portugalia.

- Spectacole mobile, spectacole fixe si ateliere sustinute de artisti din Danemarca, Slovacia, Spania, Franta, Italia, Portugalia si Romania vor fi organizate la Bucuresti, timp de patru weekenduri, in perioada 13 iulie - 5 august, in cadrul celei de a zecea editii a Festivalului International de Teatru…

- Cele mai mari cresteri ale costurilor fortei de munca au avut loc în România. În prima parte a acestui an, cresterea a fost de 12,7%. Cresteri mari ale costurilor au mai avut loc si în Letonia (11,2%), Ungaria (10,3%), Republica Cheha (9%) si Slovacia (8,5%). Cele mai…

- Simona Halep, care a triumfat la Roland Garros, a inceput a 32-a saptamana din pozitia de lider mondial a clasamentului WTA. Romanca are un avans de 1.226 de puncte fata de daneza Caroline Wozniacki, ocupanta locului secund. Finalista de la turneul francez, Sloane Stephens, invinsa Simonei Halep,…

- Casa de Cultura a Studentilor din Craiova a primit, in cele trei zile ale festivalului, peste 1600 de oameni, pasionati sau simpli spectatori, atat din Romania cat si din Anglia, Franta, Portugalia, Italia, Spania, Bulgaria si Ungaria. Dansatori profesionisti si ...

- Asociatia Culturala ”Inanina Music Star” organizeaza, in parteneriat cu Primaria Municipiului Galati si Fundatia ”Andreiana Juventus”, Festivalul-Consurs International ”Marul de aur”, editia a VIII-a, care va avea loc la Galati, in perioada 27 - 29 aprilie 2018. Evenimentul, care se va desfasura sub…