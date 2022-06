Traseele a sapte linii de autobuz vor fi modificate duminica dimineata, intre orele 9:30 – 11:30, ca urmare a restrictiilor de circulatie impuse de Brigada de Politie Rutiera in zona Stadionului „Arcul de Triumf” si pe Bulevardul Mihai I, in vederea desfasurarii unor evenimente sportive. Astfel, este vorba despre liniile de autobuz 131, 205, 330, 331, 335, 361 si 783 care vor functiona pe trasee modificate in zona Stadionului „Arcul de Triumf” – care va gazdui meciul de fotbal dintre echipele feminine FCU Olimpia Cluj-Napoca si Heniu Prundu Bargaului, respectiv pe Bulevardul Regele Mihai I, pentru…