Restricții de circulație pentru persoanele nevaccinate? Ce spun medicii despre această măsură Din ce in ce mai des incepe sa se vorbeasca despre restricții de circulație care s-ar putea aplica persoanelor nevaccinate. In urma cu ceva timp, vicepremierul Dan Barna spunea ca cei care nu s-au vaccinat nu ar trebui sa mearga in centrele comerciale in weekend. Medicul Carmen Dorobaț spune ca aceste restricții trebuie gandite de la caz la caz. De exemplu, restricțiile referitoare la intrarea in centrele comerciale a celor neimunizați nu au nicio explicație din punct de vedere medical, fiindca acolo oricum se intra cu masca. „Pe de alta parte, trebuie ca aceste restricții sa fie luate diferențiat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 94% din decesele provocate de COVID-19 din ultima saptamana au fost inregistrate la persoane nevaccinate, arata ultimele date la Institutului Național de Sanatate Publica. Conform INSP, in saptamana 16 – 22 august 2021, 41,8% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Cluj, Ilfov, Timiș…

- Veneția schimba regulile pentru turiști și intenționeaza sa impuna o taxa de acces in oraș. Masura ar urma sa intre in vigoare din vara anului 2022. Persoanele care vor dori sa viziteze orașul-laguna vor plati intre 3 și 10 euro in funcție de sezon, informeaza Bloomberg. Rezidenții și rudele acestora,…

- Sanatatea populației din munții Oraștiei va fi evaluata de medici specialiști. Este un eveniment care va avea loc in premiera naționala. Asociația pentru Anestezie și Terapie Intensiva „Aurel Mogoșeanu” – Timișoara, condusa de prof. dr. Dorel Sandesc, organizeaza, in premiera naționala, la Costești,…

- Medicul Valeriu Gheorghita a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in ultimele doua saptamani din iulie peste 81% din cazurile nou confirmate se inregistreaza la persoanele nevaccinate. „Dupa cum știm și am observat in ultimele saptamani, in Romania se inregistreaza o creștere lent progresiva,…

- Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a explicat marți ca in Romania sunt inregistrate peste 300 de persoane infectate cu varianta Delta a virusului SARS CoV-2, cele mai multe cazuri sunt la persoanele nevaccinate.…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara spune ca persoanele vaccinate care s-au infectat cu virusul nu mai au o forma grava si ca in tarile cu un numar mare de imunizati, ajung tot mai putini oameni la ATI. Medicul precizeaza ca riscul de a face o forma grava a bolii este…

- Eventualele restricții pentru persoanele nevaccinate, precum limitarea accesului in restaurante sau cinematografe, nu rezolva problema, a afirmat mmiercuri președintele Klaus Iohannis. „Nu pot sa accept masuri care duc la discriminari, nu putem invinge pandemia prin discriminare”, a afirmat Iohannis.…

- Un tanar din Bucuresti a fost muscat de picior de un sobolan, in zona Piata Romana, el ajungand de urgenta la spital, unde medicii i-au prescris tratament antirabic si antibiotic. Incidentul a avut loc langa parcul Gradina Icoanei. Tanarul de 26 de ani a relatat, la Antena 3, ca marti seara a iesit…