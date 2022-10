Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 25 octombrie, de la ora 8:30, pana joi, 27 octombrie, se va inchide circulația rutiera pe Str. 9 Mai, pe tronsonul cuprins de la intersecția 9 Mai – Calea Marașești („Ciupercuțe”) pana la Biserica Precista. Avand in vedere adresa S.C. Thermoenergy Group S.A. Bacau, prin care s-a solicitat restrictionarea…

- Modernizarea iluminatului public este realizata in proporție de aproximativ 30%. Au fost instalate peste 2.500 de corpuri de iluminat, iar efectul pozitiv se resimte in valoarea facturilor la energie, care a scazut considerabil, fața de aceeași perioada a anului trecut. Se asfalteaza strada Siretului…

- Avand in vedere temperaturile inregistrate in ultimele nopți și previziunile meteorologice pentru urmatoarele zile, Thermoenergy Group S.A. Bacau va incepe furnizarea energiei termice pentru incalzire, in Municipiul Bacau, incepand de miercuri, 12 octombrie 2022. Masura este justificata ca urmare a intrunirii condițiilor prevazute in art.117 din H.G.…

- Contractul cadru incheiat in luna septembrie produce deja efecte și, rand pe rand, toate strazile cu probleme din oraș vor fi reparate. Pe zona de nord va lucra Conextrust SA și se vor asfalta, anul acesta, strazile Nicu Enea, Siretului, Decebal, Primaverii, Ștefan cel Mare, Spicului, Gh.Marinescu,…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 160 mm, de pe strada Victoriei din orașul Onești, județul Bacau, echipele RAJA au fost nevoite sa reduca presiunea furnizarii apei potabile catre consumatorii din cartierele Slobozia și…

