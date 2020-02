Restricții de circulație pe raza județului Covasna Circulația pe anumite sectoare de drum de pe raza județului Covasna va fi inchisa in anumite intervale orare, in perioada 31.01-02.02.2020 Inspectoratul de Poliție Județean Covasna va informeaza ca in perioada 31.01-02.02.2020 se va desfașura a XIII-a ediție a raliului internațional ,,Winter Rally Covasna”, In perioada de referința, in vederea desfașurarii activitații in cauza, in […] Articolul Restricții de circulație pe raza județului Covasna apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 31.01.2020, pe raza județului Covasna s-au produs doua accidente de circulație grave soldate cu victime. La data de 31.01.2020, in jurul orelor 13:30, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier cu victima in care a fost implicat un pieton. Din…

- Astazi, 30 ianuarie, a avut loc Evaluarea activitatii desfasurate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Mihai Viteazul” al judetului Covasna si Evaluarea activitații Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Covasna in anul 2019. La acest eveniment important au participat domnul Iulian-Constantin…

- Circulația pe drumul comunal DC 14 Covasna – Comandau precum și alte sectoare de drum din județul Covasna va fi inchisa in anumite intervale orare, in zilele de 10.01.2020, 11.01.2020 și 12.01.2020 Inspectoratul de Poliție Județean Covasna va informeaza ca in perioada 10 – 12.01.2020 se va organizeaza…

- In perioada 24-29 decembrie 2019 la nivelul județului Covasna s-a produs un singur accident de circulație ușor. La data de 29 decembrie 2019, in jurul orelor 02:00, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Covasna au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, intre localitațile Zabala și…

- pIn perioada Sarbatorilor de iarna, principala misiune a noastra va fi siguranța cetațenilor. Vom fi prezenți, atat pe timp de zi, cat si de noapte in municipiile Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc, orasele Covasna , Intorsura Buzaului, Stațiunile Șugaș Bai, Covasna dar si in alte localitati rurale din…

- Circulatia pe DN 12A, intre localitatile Frumoasa si Lunca de Sus, este ingreunata din cauza carosabilului acoperit cu zapada, drumarii intervenind pentru deszapezire, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita. Potrivit sursei citate, se actioneaza cu trei utilaje de la baza Lunca…

- Restricții de circulație, de Ziua Naționala a Romaniei • Circulația mijloacelor de transport in comun pe cateva trasee va fi afectata in perioada de 30 noiembrie – 1 decembrie, pentru a permite desfașurarea activitaților organizate cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. • Traseele de tramvai și autobuz…

- Pe parcursul celei de-a doua jumatați a lunii octombrie, in 20 de zile de la intrarea in vigoare a noilor prevederi privind interzicerea folosirii telefonului mobil și a oricarui dispozitiv mobil in timpul condusului, polițiștii covasneni au aplicat peste 20 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea…