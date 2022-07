Restricții de circulație pe bulevardul Mamaia din Constanța, din cauza lucrărilor de reparații In nopțile de joi și vineri, circulația pe bulvardul Mamaia, din Constanța va fi restricționata parțial, in intervalul orar 21:00-05:00, pentru executarea unor lucrari de reparații, potrivit ziare.com Lucrarile sunt programate pe porțiunile cuprinse intre strada Patriei și strada Zorelelor, pe sensul de mers dinspre Capitol spre Delfinariu și intre strada Zorelelor și strada Bucovina, pe […] The post Restricții de circulație pe bulevardul Mamaia din Constanța, din cauza lucrarilor de reparații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plata parcarii pe timpul noptii se suspenda la Constanța si in statiunea Mamaia, pana la sfarsitul anului. Masura a fost decisa, marți, de Consiliul Local, in contextul criticilor venite din partea hotelierilor privind tarifele foarte mari la parcare, care ar fi unul dintre motivele scaderii numarului…

- Echipele SC Confort Urban SRL vor interveni joi si vineri noapte cu utilaje pentru reparatii pe suprafata carosabilului pe bulevardul Mamaia, portiunile cuprinse intre strada Patriei si strada Zorelelor, pe sensul de mers dinspre Capitol spre Delfinariu si intre strada Zorelelor si strada Bucovina,…

- O mașina de poliție a ramas in pana chiar in centrul Capitalei, joi dupa-amiaza, conform jurnalistului Cristian Botez. El a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care se vede autoturismul Poliției ridicat pe platforma … Poliției, pentru ca nu mai putea fi pornit. Jurnalistul precizeaza ca…

- Lacul Techirghiol a devenit roz, iar pe langa culoarea sa neobișnuita lacul emana și un miros usor neplacut. Fenomenul nu este unul nou, ci este intalnit frecvent, spun specialiști citați de Antena 3. Adrian Bilba, fost șef al Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii din Constanta, a explicat, in…

- Circulatia in Pasajul Unirii din Capitala va fi inchisa, incepand de duminica. Pasajul intra in proces de consolidare, lucrarile fiind programate sa dureze pana in septembrie. ”Start la lucrarile de la Pasajul Unirii! Incepand de duminica, 19 iunie, circulatia rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita,…

- Lucrarile podului prabușit de la Luțca, din județul Neamț,„nu sunt finalizate și recepționate, așadar, obiectivul nu putea fi dat in folosința”, a transmis, joi, Ministerul Dezvoltarii. Potrivit sursei citate, „obiectivul de investiții nu a fost finalizat, intrucat nu a fost transmis Procesul Verbal…

- Pe Autostrada Soarelui, pe sensul catre Constanța, se va inchide circulația rutiera, la kilometrul 13+300 de metri, timp de 7 nopți, pentru realizarea imbinarilor intre grinzile marginale și grinzile centrale. Circulația va fi deviata. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, pe autostrada…

- Colonelul Vincent Minguet, comandantul grupului tactic al prezentei avansate al NATO din Romania, a anunțat, marti, ca grupul de lupta aliat din tara noastra este activ la Constanta, urmand ca in iunie centrul de greutate sa fie mutat la Cincu. „Suntem activi in prezent. Incepem sa crestem capacitatea.…