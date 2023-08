Restricții de circulație pe A10! (VIDEO) O noua „runda” de restricții pe A10, dupa ce o porțiune din drum s-a surpat. Restricțiile de circulație vor fi valabile in perioada 31 august – 15 septembrie, intre orele 8 și 18, dupa ce o porțiune din carosabil s-a surpat in apropiere de Turda. Conform colegilor de la cluj24.ro, circulația se va desfașura pe [...] Articolul Restricții de circulație pe A10! (VIDEO) apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

