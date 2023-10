Restaurarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși”, blocată de 3 ani Este nevoie de o restaurare ampla a imobilului care gazduiește Muzeul Național „Constantin Brancuși” din Targu Jiu. Au fost facute demersuri in acest sens, insa din 2020 totul s-a blocat in așteptarea unei finanțari de la Compania Naționala de Investiții. Cel mai probabil, lipsa fondurilor a facut ca sa nu mai fie alocata finanțarea și pentru reabilitarea cladirii de patrimoniu care gazduiește Muzeul Național „Constantin Brancuși”. Este vorba de Casa „Barbu Ganescu”, din centrul orașului Targu Jiu. Cladirea a fost preluata de la Consiliul Județean Gorj de catre Ministerul Culturii. Casa a fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

