Reprezentantii ANPC au transmis, joi, printr-un comunicat, ca au fost sanctionate neregulile gasite la restaurantul McDonald’s din Gara de Nord, acesta fiind controlat in urma unei sesizari. “Am stat in compania catorva gandaci de bucatarie, in incinta restaurantului (a spatiului de servire), si nu vreau sa imi imaginez ce e in spate, in bucatarie. Un alt aspect etern dezolant la acest «restaurant» este baia”, se arata in reclamatia primita de ANPC de la consumator. FOTO: ANPC Neregulile constatate in timpul controlului au fost: folosirea unui spatiu de depozitare cu frig/ congelare supraaglomerat,…