Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ANAR au anuntat sambata, printr-un comunicat de presa, ca a fost realizata o inventariere a sectoarelor de plaja. „Conform Ordonantei nr. 8/martie 2023, institutia noastra are in vedere organizarea in cel mai scurt timp a unei noi proceduri de licitatie publica cu scoaterea la licitatie…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, joi, ca au desfasurat, in a doua jumatate a lunii ianuarie, o ampla actiune de verificare a modului in care este respectata legislatia in vigoare in magazinele lantului Mega Image din intrega tara. FOTO: ANPC Pana in acest moment, au fost controlate 233 de unitati.…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au facut mai multe controale la magazine Selgros din tara si au dat amenzi in valoare de 650.000 de lei. Echipele de control au gasit mai multe nereguli, printre care fructe si legume stricate, produse expirate, agregate frigorifice…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca saptamana viitoare se va intalni cu reprezentantii marilor lanturi de magazine alimentare. ”Saptamana viitoare vreau sa discut si cu reprezentantii marilor lanturi de magazine alimentare pentru a stabili cum continuam mecanismul de plafonare a preturilor la produsele…

- Astazi, 30 decembrie 2023, echipele RAJA intervin pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite in caminul tehnic pe conducta de alimentare cu apa, de pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu bl. X6 din municipiul Constanta. Astazi, 30 decembrie 2023, echipele RAJA intervin pentru executarea…

- La Cumpana, este o traditie ca reprezentantii autoritatii publice locale sa daruiasca familiilor defavorizate pachete cu alimente in perioada sarbatorilor, astfel incat acestia sa aiba o masa decenta. Astfel, reprezentantii Primariei si Consiliului Local Cumpana, vor darui marti, 19. 12. 2023, ora 10.00,…

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor Cluj au facut un control in 13 decembrie la magazinul CBA Nord Vest , de pe Calea Baciului 1-3. Pe data de 13.12.2023, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj, prin CJPC Cluj, a desfașurat o acțiune de control …

- Echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile astazi, 22 noiembrie 2023, pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 300 mm, de pe strada Matei Basarab din localitatea Eforie Nord. Echipele RAJA sisteaza furnizarea apei potabile…