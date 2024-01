Stiri pe aceeasi tema

- Premier Energy, al treilea mare furnizor de gaze din Romania, achiziționeaza CEZ Vanzare, furnizor de electricitate cu un portofoliu de 1,4 milioane de clienți, deținuta de fondul de investiții Macquarie Asset Management. Tranzacția este una dintre cele mai importante din acest an pe piața de energie.…

- Seismul a avut loc la o adancime de 15 km in apropierea urmatoarelor orase: la 20 km sud-est de Arad, 44 km nord-est de Timisoara, 74 km sud-est de Bekescsaba si 92 km nord de Resita.De la inceputul lunii decembrie, in Romania s-au inregistrat zece cutremure, cu magnitudini cuprinse intre 2,1 si 4,8…

- Nu de puține ori maramureșenii se plang de condițiile in care sunt nevoiți sa circule cu trenurile CFR. Un drum Baia Mare – București cu trenul se poate dovedi un adevarat coșmar, cand circuli in niște vagoane de pe vremea comunismului, prin care intra frigul, cand ești nevoit sa mergi la niște toalete…

- Primul tren electric produs de Alstom in Polonia pentru a fi livrat Romaniei a ajuns sambata seara la Curtici, județul Arad. Este primul tren electric nou cumparat de Romania in ultimii 20 de ani. Citește și: Topul celor mai profitabile companii din Romania in 2022 Primul tren produs de catre Alstom…

- Rudolph-Ervin Wittmann, romanul care fost voluntar in randurile Forțelor Armate ale Ucrainei și a murit eroic in 22 octombrie 2023 in Ucraina, a fost inmormantat, sambata, la Arad. Potrivit Ambasadei Ucrainei in Romania, sambata, in orașul Arad, a avut loc inmormantarea cetațeanului roman, Rudolph-Ervin…

- Actiune ampla a politistilor pe autostrada A1, intre Arad si Timisoara. Traficul a fost deviat intr-un spatiu de servicii si nu mai putin de 200 de participanti la trafic s-au ales cu amenzi. Valoarea totala a sanctiunilor se ridica la 64.020 de lei. „Pentru reducerea riscului rutier pe autostrazile…

- Primul parc comercial dezvoltat in Romania de AFI Europa se va deschide in centrul orașului Arad, la 1 noiembrie 2023, ora 18.00, in prezența oficialitaților locale și a reprezentanților companiei.

- Iosif Rotariu (61 de ani) a analizat prestația „tricolorilor” din meciul Belarus - Romania 0-0, și i-a luat apararea lui Gica Popescu, dupa ce „Baciul” a fost criticat atat de selecționerul Edi Iordanescu, cat și de Mihai Stoichița dupa declarațiile sale avute la sfarșitul partidei. Rotariu s-a declarat…