Restaurantele McDonald’s sunt în criză de cartofi prăjiți Trei avioane cargo incarcate cu cartofi au decolat din SUA spre Japonia, unde restaurantele McDonald’s au fost obligate sa micsoreze portiile de cartofi prajiti din cauza cererii prea mari, dar și a ofertei insuficiente, relateaza Agerpres. Lantul de restaurante McDonalds din Japonia a anuntat pe 21 decembrie ca, pana in data de 30 decembrie, va oferi clientilor doar portii mici de cartofi prajiti. Lanțul de restaurante fast-food a numit aceasta masura drept una „necesara pentru a ne asigura ca un numar cat mai mare de clienti vor avea in continuare acces la cartofii nostri prajiti”. McDonalds… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

