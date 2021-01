Stiri pe aceeasi tema

- Prelungirea carantinei pentru localitatea Mogoșoaia din Ilfov este motiv de nemulțumire in orașul Mogoșoaia. Un consilier local USR Plus susține intr-o postare pe Facebook ca nu se respecta „principiul proporționalitații”, susținand ca in alt oraș din județ situația este mai grava, dar nu au fost luate…

- Alte trei localitati din judetul Constanta, Tuzla, Rasova si Aliman, vor intra in carantina incepand din data de 2 decembrie, de la ora 8. Rata de incidenta a imbolnavirilor de COVID-19 in cele trei localitati este cuprinsa intre 6,09 si 7,51 la mia de locuitori. Prefectura Constanta…

- Localitațile Chiajna și Bragadiru din județul Ilfov vor intra in carantina incepand de astazi, ora 22:00, dupa ce numarul cazurilor de Covid-19 a explodat. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, urmeaza sa semneze astazi ordinul de carantinare al celor doua localitați din…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența din Ilfov urmeaza sa ia zilele urmatoare o decizie referitoare la carantinarea mai multor localitați din jurul Bucureștiului. DSP Ilfov propune ca, incepand de joi seara, comunele Berceni și Clinceni sa fie plasate in carantina, in condițiile in care in…

- Pe 29 octombrie Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a decis inchiderea restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor, salilor de spectacole și a celor de noroc din municipiul Botoșani. Masura a fost adoptata atunci ca urmare a depașirii pragului de 3 imbolnaviri la mia de locuitori.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența anunța ca se prelungesc masurile specifice scenariului roșu pentru 8 localitați din Cluj.”Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a reevaluat masurile adoptate prin hotararile anterioare, la expirarea termenului de 14 zile pentru care acestea…

- Masca de protecție devine obligatorie de sambata in toate spațiile publice deschise din județul Bihor, a decis vineri Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor.CJSU Bihor a aprobat vineri lista celor 74 de localitați de la nivelul județului Bihor in care se impun limitari…

- Masura carantinei este propusa pentru doua comune din județul Arad. Decizia a fost aprobata deja de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, iar acum autoritațile așteapta doar ca documentele sa fie semnate de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Totodata, Direcția de…