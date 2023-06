Restaurante digitale: Bătrânu' Sas sau cum aduci galantarul pe internet Batranu' Sas este o afacere nascuta la Sibiu care și-a dorit sa fie mai mult decat o simpla bacanie. Businessul a reușit sa se dezvolte prin migrarea galantarului pe internet și cu ajutorul unui manager caruia nu i-a fost teama de schimbari și nici de faptul ca oamenii nu vor mai consuma carne. Batranu' Sas, o bacanie deschisa in 2012 in Sibiu, a primit premiul local love brand din partea Tazz pentru creșterea vizibila in business și dezvoltarea serviciilor și preparatelor. Adrian Munteanu, administratorul Batranu' Sas, spune ca algoritmii i-au salvat afacerea cel puțin o data,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

