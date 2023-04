Stiri pe aceeasi tema

Comunicat. Vineri, 21 aprilie 2023, incepand cu orele 14:00, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol" Arad organizeaza conferința „La Biblioteca, despre prietenie și carți cu Mircea...

30 martie – 2 aprilie 2023: Zilele carții pentru copii și tineret la Biblioteca Municipala „Lucian Blaga" din Sebeș: Ateliere de lectura, expoziții de carte pentru copii și vizionari de filme 30 martie – 2 aprilie 2023: Zilele carții pentru copii și tineret la Biblioteca Municipala „Lucian Blaga" din…

- „Culorile sufletului” este titlul expoziției de pictura a artistului plastic amator Zina Tomuța. Vernisajul va avea loc joi, 30 martie, incepand cu ora 15, la Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol” Arad, Sala Arta și Multimedia „Sabin Dragoi”.

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau, Secția Biblioteca Franceza, a lansat, de Ziua Internaționala a Francofoniei, o provocare pentru toți elevii care indragesc lectura și limba franceza. Este vorba despre un concurs in cadrul caruia elevii buzoieni sunt invitați sa raspunda la intrebarea „Je…

Miercuri, 8 martie, incepand cu ora 14:00, Biblioteca Județeana „Alexandru D. Xenopol" și Complexul Muzeal Arad, in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania –...

Sambata, 11 februarie 2023, incepand cu ora 12:00, Biblioteca Judeteana „Alexandru D. Xenopol" Arad va invita la o inedita lansare de carte. „Io… sunt un...

Holul etajului I al Bibliotecii Județene A.D. Xenopol din Arad gazduiește de joi, 9 februarie, o expoziție prin care descoperim cele 24 de fotografii premiate...

- Biblioteca Județeana „A.D.Xenopol” Arad iși va moderniza sediul din punct de vedere energetic. Ea va primi 14,7 milioane de lei prin PNRR din partea Consiliului Județean Arad. Autoritațile competente au anunțat: „Actul cultural, indiferent de natura acestuia, are nevoie și de o infrastructura edilitara…