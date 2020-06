Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in mai 2020, la 4,74 miliarde de lei, in scadere cu 4,64% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 1,58%, la 2,043 miliarde de lei (echivalent), conform datelor…

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Dan Suciu, a afirmat vineri, referindu-se la evolutia inflatiei, ca va urma o usoara scadere a preturilor, dupa care indicatorul de inflatie se va plafona in jurul nivelului de 2,5% pe o perioada mai lunga de timp, cu variatii relativ mici.…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in aprilie 2020, la 4,975 miliarde de lei, in crestere cu 3,91% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 0,51%, la 2,075 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in aprilie 2020, la 4,975 miliarde de lei, in crestere cu 3,91% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 0,51%, la 2,075 miliarde de lei (echivalent), conform…

- ING a modificat de mai multe ori in ultimii cinci ani avansul minim solicitat pentru imprumuturi. Banca olandeza a crescut avansul la 25% in mai 2016 pentru creditele ipotecare, in contextul Legii privind darea de plata. Cu toate acestea a revenit la valorile mai mici pana la startul crizei coronavirus.…

- Valoarea amenzilor aplicate in judetul Alba pentru nerespectarea masurilor impuse prin legislatia aferenta starii de urgenta a scazut semnificativ dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca ordonanta Guvernului care a stabilit sanctiunile este neconstitutionala.

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in martie 2020, la 4,787 miliarde de lei, in crestere cu 1,08% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 4,38%, la 2,08 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere sedinta de luni, iar valoarea schimburilor a coborat la 29,74 milioane de lei (6,16 milioane de euro), de la 33,89 milioane de lei (7,02 milioane de euro), vineri, potrivit Agerpres.Indicele principal BET s-a depreciat cu 0,57%, la 8.302,45…