Restanțele la credite au scăzut cu circa 7% în septembrie comparativ cu august Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a ridicat, in septembrie 2020, la 4,62 miliarde lei, in scadere cu 7,44% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 6,15%, la 1,83 miliarde lei (echivalent), conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Totalul creditelor in lei atingea, in septembrie, 190,9 miliarde de lei (cu 1,27% peste valoarea din luna precedenta), din care 70,527 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 116,292 miliarde de lei imprumuturi luate de populatie. Valoarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

