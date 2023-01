Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu (55 de ani) a salutat revenirea lui Ianis Hagi (24 de ani) pe teren, in repriza secunda din Rangers - St. Johnstone, scor 2-0. Prezent alaturi de Costin Ștucan și de Florin Raducioiu la „Fotbal Show”, emisiunea produsa in parteneriat de Gazeta Sporturilor și de Prima Sport, Gica Popescu…

- Laszlo Boloni a avut o reacție amuzanta dupa ce a aflat ca Alexi Pitu ii va fi adversar! Laszlo Boloni este antrenorul celor de la Metz, echipa aflata pe locul 3 din Ligue 2, cu 31 de puncte obținute dupa 19 meciuri jucate, la doua lungimi in spatele noii echipe a lui Alexi Pitu, Bordeaux. […] The post…

- Dupa victoria de la Ovidiu, patru jucatori de la CFR Cluj au fost inclusi in echipa etapei, stabilita de Liga Profesionista de Fotbal, iar Dan Petrescu a fost desemnat antrenorul "11ldquo; lui ideal al rundei. Meciul de la Ovidiu dintre primele doua clasate in Superliga, Farul Constanta si CFR Cluj,…

- Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, incheiata cu victoria selectionatei Argentinei, a fost prima din istorie la care a oficiat o femeie arbitru si, totodata, prima la care o selectionata din Africa a reusit sa acceada pana in semifinale.

- Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a castigat turneul ITF de la Antalya, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins in finala, duminica, pe muntenegreanul Rezart Cungu in doua seturi, scor 6-2, 6-4. Jianu (21 ani, 306 ATP) a obtinut victoria dupa o ora si 28 de minute in fata…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar e plin de surprize. Meciul dintre Argentina si Arabia Saudita este cel mai bun exemplu. Acesta s-a incheiat cu victoria sauditilor, spre uimirea tuturor suporterilor. De la Doha, Dragoș Stoica are amanunte:

- Antrenorul echipei FCSB, Mihai Pintilii, a declarat duminica, dupa victoria cu Rapid, ca nu va ramane la echipa ca antrenor principal decat o perioada limitata de timp, iar obiectivul este intrarea in play-off, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Radoi, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-0, ca victoria este meritata, desi adversarii au avut cateva ocazii, toate pornite de la greseli ale craiovenilor, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…