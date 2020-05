Stiri pe aceeasi tema

- Un medic roman din Italia, Monica Sandu, a povestit la Antena 3 ce se intampla in spitalul in care ingrijeste bolnavi de COVID-19. Monica Sandu este medic la terapie intensiva si s-a ocupat de multi pacienti in stare critica:”Unul dintre momentele care m-au marcat si o sa-mi ramana tot timpul…

- Credinciosii ortodocsi din toata lumea se pregatesc sa sarbatoareasca Invierea Domnului. Cum Pastele este umbrit de pandemie anul acesta, cei mai multi crestini se vor ruga din case. In Rusia, Bosnia si Hertegovina, enoriasii vor lua lumina de la biserica, in profida restrictiilor de distantare sociala.…

- Fostul fotbalist Gianluca Vialli a anuntat ca a invins cancerul, dupa 17 luni de chimioterapie, informeaza gazzetta.it, citata de news.ro."Am terminat 17 luni de chimioterapie in decembrie. Doua cicluri: unul de noua si unul de opt luni. Si acum, in aprilie, examenele nu au mai aratat semne…

- Atunci cand nu poarta "armura" de medic militar la Primiri Urgente, lt.col.dr. Catalin Boca este supereroul unei fetite cu parul balai si ochii de peruzea. Sophia a inteles ca meseria tatalui ei este aceea de a salva vieti si de a face oamenii bine atunci cand sunt bolnavi. Cand tatal ei nu este langa…

- Automobili Lamborghini transforma departamentele fabricii sale de automobile super sport din Sant'Agata Bolognese in spatii pentru productia de masti chirurgicale si viziere de protectie din plexiglas, potrivit unui comunicat remis miercuri Agerpres. "Mastile vor fi donate spitalului Sant'Orsola-Malpighi…

- Un fotograf profesionist din Brooklyn, New York, a impresionat tot continentul nord-american cu gestul sau. Tanarul i-a declarat iubirea unei fete cu ajutorul unei drone și a invitat-o la o cina virtuala, chiar daca amandoi erau izolați la domiciliu.

- Polițiștii au fost sesizați de catre un padurar din cadrul Ocolului Silvic Gherla despre faptul ca, in timp ce se afla in indeplinirea atribuțiilor de serviciu in padurea amplasata in extravilanul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma cu o suta de ani, francezii si germanii ieseau dintr-un razboi si se pregateau de altul. Acum, la capatul mai multor decenii de apropiere economica, isi unesc eforturile si impotriva coronavirusului SARS-CoV-2.