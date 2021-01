Stiri pe aceeasi tema

- Plutonierul adjutant Ioan Voda, de la Detasamentul de Pompieri Tarnaveni, aflat in timpul liber, a salvat sase oameni si a reusit sa limiteze pagubele produse de un incendiu, care a izbucnit in urma unui scurtcircuit electric, intr-un local in care se afla impreuna cu familia, a anuntat, luni, Inspectoratul…

- Detașamentul de pompieri Reghin a fost solicitat sa intervina, duminica dupa-masa, la unincendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Tonciu (comuna Faragau). "Incendiul este localizat, au ars mocnit aproximativ 3-4 metri patrați de izolație la nivelul parcanei", a transmis Biroul de presa al…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intevina, duminica dupa-masa, la un accident rutier petrecut pe DN 15, pe raza localitații Dumbravioara. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș, accidentul s-a soldat cu un…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența ,,Horea" al județului Mureș au transmis luni, 21 decembrie, prin intermediul unei postari pe pagina de Facebook, faptul ca la data curenta patru absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila ,,Pavel Zaganescu" din Boldești…

- Direcția de Sanatate Publica Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș au facut astazi publice rezultatele controalelor la secțiile ATI COVID din județul Mureș, declanșate in urma incendiului de la Piatra Neamț. In perioada 17-19.11.2020 echipe mixte de specialiști…

- Echipe mixte formate din reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures, ai Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) si ai Directiei de Sanatate Publica (DSP) au inceput, marti, 17 noiembrie,…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a convocat, in cursul dimineții de duminica, 15 noiembrie, o ședința la care au participat managerii spitalelor din municipiul Targu Mureș, precum și conducerile Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș și Direcției de Sanatate Publica…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ,,Horea" al județului Mureș au intervenit marți, 10 noiembrie, pentru gestionarea unui incendiu la o casa de locuit din localitatea Sanvașii, comuna Galești. Casa de chirpici de aproximativ 80 de metri patrați a fost cuprinsa de flacari,…