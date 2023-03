Stiri pe aceeasi tema

- In contextul creșterii exagerate a facturilor la utilitați, o reședința de județ anunța ca va scadea factura la energie electrica cu cel puțin 60%, grație unui proiect cu finantare nerambursabila de la Administratia Fondului pentru Mediu.

- Ministerul Educației a dat un nou ultimatum inspectoratelor școlare, pentru a trimite listele ce vizeaza achitarea diferențelor salariale rezultate prin aplicarea Ordonanței de Urgența nr. 48 din 14 aprilie 2022. Documentul prevede ca profesorii vor primi in termen de trei luni prima tranșa de cinci…

- 39 de școli, sali de sport sau laboratoare școlare sunt incadrate in clasa de risc seismic I, potrivit unui comunicat al Guvernului, care precizeaza ca unitatile de invatamant care prezinta risc crescut de prabusire in caz de cutremur vor intra cu prioritate intr-un proces de consolidare si reabilitare,…

- Constructorul Umbrarescu a semnat, astazi, contractele pentru execuția celor trei loturi ale tronsonului Bacau – Pașcani din Autostrada Moldovei (A7), la sediul Ministerului Transporturilor. La semnare, a participat și deputatul liberal Mircea Fechet. „Am participat astazi, alaturi de colegi liberali…

- Peste 40.000 de locuitori ai municipiului reședința de județ au „disparut" la recenzare, deși au acte și proprietați in Suceava.Oficial, populația Sucevei a tot scazut la ultimele doua recensaminte, din 2011 și din 2021, incat din municipiu reședința de județ cu peste 100.000 de ...

- Agentii rutieri din cadrul IPJ Prahova au acționat pe drumurile naționale din județ pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea regimului legal de viteza, dar și in vederea depistarii șoferilor care conduc sub influența alcoolului. In acest context, in data de 22 ianuarie,…

- Un barbat de 44 de ani a pierdut controlul volanului intr-o curba de pe DN1 E60 Cluj-Oradea, in zona localitații Morlaca, a intrat pe contrasens și s-a izbit de un autoturism in care se aflau doi tineri, șoferul de 21 de ani și o pasagera de 22 de ani. Amandoi tinerii au fost transportați la [...] Articolul…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a declarat miercuri, in emisiunea Talk News de la Prima News, despre programul Anghel Saligny, ca au primit suma minima pentru un municipiu resedinta de judet si anume 43 de milioane de lei pana in 2028.