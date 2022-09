Reputata actriță Tora Vasilescu: „Ce, sunt proști? Vor să îi scoată de gât poporul afară?” Actrița Tora Vasilescu a vorbit despre facturile marite pe care le-a primit de la furnizorii de energie și spune ca romanii nu le pot plati din pensii. „E rușinos sa fim smeriți, atat de smeriți, in fața celor care iau decizii pentru”, a subliniat Tora. „Am un creier supraviețuitor, om vedea ce vom face. Mesajul e ca romanii nu pot plati din pensii aceste facturi, unde doar 250 de kW sunt subvenționați, pe cand in strainatate 1.000 de kW și au salarii și pensii de cel puțin patru-cinci ori mai mari decat noi”, a spus actrița pe B1 TV. Intrebata in ce masura le ajung actorilor veniturile, Tora… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

