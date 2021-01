Stiri pe aceeasi tema

- Nancy Pelosi, lidera Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, a anunțat ca a cerut sa discute cu șeful Statului Major american, Mark Milley, despre ingrijorarile sale cu privire la starea mentala a președintelui american in funcție și cu privire la posibilitatea ca Trump sa lanseze un atac nuclear…

- Liderul democrat al Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat vineri ca a vorbit cu armata SUA pentru a se asigura ca Donald Trump, un „președinte dezechilibrat”, nu poate folosi codurile nucleare, în timp ce amenința sa acționeze în Congres daca nu va parasi repede puterea,…

- Șansele pentru indepartarea din funcție a lui Donald Trump sunt relativ mici, mai ales ca mandatul sau se incheie pe 20 ianuarie, scrie vineri New York Times. Situația liderului de la Casa Alba nu e una roza insa. Acesta este parasit de mulți din aliații sai, iar procurorul general din Washington nu…

- Seful statului ucrainean Volodimir Zelenski a salutat joi confirmarea alegerii lui Joe Biden la Casa Alba in pofida unui "atac oribil" al sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului american, relateaza AFP. "Condamnam cu tarie violenta fara precedent impotriva Congresului american",…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump este implicat intr-un nou scandal urias dupa ce in presa a aparut o inregistrare in care acesta incearca sa convinga un oficial din statul Georgia „sa-i faca rost” de peste 10.000 de voturi, care ar fi putut schimba rezultatul alegerilor prezidentiale.…

- Fostul președinte al SUA Barack Obama a declarat ca inalții republicani americani ataca indirect democrația, susținand acuzațiile nefondate și fara nicio dovada ale fraudei electorale pe care președintele in funcție, Donald Trump, le tot lanseaza, refuzand sa accepte infrangerea, scrie BBC.Obama a declarat…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a vorbit vineri despre Joe Biden cu referirea de ''presedinte ales'' al SUA, intr-un moment in care candidatul democrat il devanseaza pe republicanul Donald Trump in mai multe state cheie unde nu s-a incheiat numararea…

