Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni ca il va expulza pe ambasadorul Georgiei, in semn de protest fata de situatia fostului presedinte al Georgiei, Mihail Saakasvili, de asemenea cetatean ucrainean, care a aparut slabit la procesul sau de la Tbilisi, relateaza AFP.

- Conducta Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, a fost sabotata de explozii subacvatice pe 26 septembrie si a devenit inoperabila, privand Moscova de venituri de miliarde de dolari si intrerupand ruta gazelor rusesti catre Europa. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Ungaria reacționeaza in termeni duri dupa publicarea unei anchete de catre The Washington Post! Potrivit unor documente ale serviciilor secrete americane, președintele Volodimir Zelenski a sugerat ocuparea satelor rusești pentru a obține o influența asupra Moscovei, precum și aruncarea in aer a conductei…

- Potrivit unor documente ale serviciilor secrete americane, președintele Volodimir Zelenski a sugerat ocuparea satelor rusești pentru a obține o influența asupra Moscovei, precum și aruncarea in aer a conductei de petrol Drujba, noteaza The Washington Post, cu referire la documente secrete inedite ale…

- Rusia va fi invinsa la fel cum a fost invins nazismul in 1945, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski ieri, cu ocazia zilei de 8 mai, cand a fost celebrata victoria aliatilor asupra Germaniei naziste si sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- ”Statul Major ucrainean este gata de acțiune”. Marea ofensiva de primavara promisa de mai multe luni pare a fi iminenta, dar raman un secret data și locul inceperii acțiunii, transmit corespondenți ai agențiilor straine de presa aflați in aceste zile pe fronturile din Ucraina, unde trupele ruse și-au…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut apel la lideri straini sa reactioneze la inregistrarea video de pe retelele sociale in care este prezentata execuția unui soldat ucrainean de catre invadatorii rusi. Intr-un mesaj video difuzat miercuri, liderul de la Kiev a declarat ca ocupantii ruși…