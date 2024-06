Stiri pe aceeasi tema

- Zi cu doua nunți in showbizul romanesc. Dupa Razvan Simion și Daliana Raducan, un alt cuplu celebru și-a unit destinele. Dan Pavel, prezentatorul emisiunii Survivor, s-a casatorit cu aleasa inimii sale Ana Maria Pop. Iata cat de frumoasa a fost mireasa. Curcubeu pe cer pentru Dan Pavel și Ana Maria…

- Nunta lui Daniel Pavel cu Ana Maria Pop a avut loc pe 8 iunie, la Palatul Snagov, langa București. Prezentatorul emisiunii „Survivor” de la Pro TV s-a cununat civil și religios cu aleasa inimii lui in aceeași zi. Sarbatoare mare in familia emisiunii „Survivor Romania” de la Pro TV. Dupa luni intregi…

- Nunta secreta in showbiz-ul din Romania! Razvan Simion și Daliana Raducan au devenit soț și soție și și-au promis iubire veșnica! Daliana Raducan a aratat fabulos in rochia de mireasa și i-a facut o declarație de dragoste impresionanta prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani.

- Vlad Gherman s-a casatorit cu Oana Moșneagu. Imagini de la cununie! Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au cununat religios ieri, 2 iunie. Nunta s-a desfașurat intr-o locație de lux și a inclus numeroase momente speciale. In ziua cea mare, cei doi au avut alaturi oameni dragi, inclusiv familiile, colegii…

- A fost nunta mare in familia PRO TV! Știrista Roxana Hulpe s-a casatorit și in fața lui Dumnezeu, dupa ce, in urma cu doi ani, a spus ”Da” in fața ofițerului de stare civila. Ceremonia și petrecerea au avut loc la Gilau, Cluj-Napoca. Emoțiile au fost la cote maxime, vedeta fiind condusa la altar și…

- Intr-o relație din anul 2022, Daniel Pavel, prezentatorul de la Survivor Romania cunoscut de o țara intreaga drept Domnu’ Dan, și Ana Maria Pop au decis sa treaca la nivelul urmator: se vor casatori! Marele eveniment va avea loc pe 08 iunie 2024 și ar putea fi numit, fara doar și poate, nunta anului…

- Anul acesta, Daniel Pavel și Ana Maria Pop vor deveni soț și soție, iar cei doi așteapta cu nerabdare ziua cea mare. Prezentatorul Survivor Romania a vorbit despre supersitiile de la nunta, iar Ana a dat detalii despre cele trei rochii de mireasa.„Incercam sa lasam superstițiile deoparte și sa ne concentram…

- Vestea momentului in showbiz! Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au casatorit civil sambata, 6 aprilie 2024. Mirii au publicat primele imagini de la fericitul eveniment pe rețelele sociale, iar mesajele de felicitare au curs din partea fanilor. „Lumee, lumeeee, we did it!! Astia suntem noi, in cea mai…