- Consiliul Național pentru Situații de Urgența simplifica procedura de intrare in țara pentru persoanele cu certificat Covid, iar pentru persoanele care nu au certificat perioada de carantina se scurteaza de la 7 la 5 zile. Noile masuri vor intra in vigoare de marți, 1 februarie. Daca ați avut contact…

- "De ce trei cazuri intr-o clasa? Pentru ca aceasta este definitia focarului epidemiologic pentru orice boala transmisibila - si pentru pojar, rujeola, si pentru oreion, sau parotidita epidemica - si bineinteles si pentru aceasta boala folosim un etalon care este cunoscut de toti epidemiologii. De ce…

- Guvernul din Filipine a inasprit restricțiile in capitala Manila și in mai multe provincii și orașe in aceasta saptamana. Persoanele nevaccinate dintre cele 13 milioane de locuitori ai capitalei au primit ordin sa ramana acasa, dupa ce numarul infecțiilor s-a triplat in ultimele doua zile, relateaza…

- Twitter a interzis recent contul personal al lui Marjorie Taylor Greene, membru republican ales de Georgia in Congresul din SUA, pentru multiple dezinformari in privința Covid-19 ce contravin politicii platformei. Rețeaua sociala a inchis contul personal pe care aceasta ferventa partizana a lui Donald…

- Estimarile zilnice au aratat cu 9,5% dintre londonezi aveau Covid-19, duminica. Noile date vin la o zi dupa ce Regatul Unit a inregistrat din nou recordul de cazuri de infectare – aproape 120.000, dupa ce cu o zi inainte a depașit pentru prima oara pragul de 100.000.Statisticile Biroului Național de…

- Germania a decis sa inaspreasca restricțiile pentru persoanele nevaccinate impotriva Covid-19, reducand numarul de persoane cu care se pot vedea, interzicandu-le accesul la magazine neesențiale, restaurante, locuri de cultura sau de agrement, a anunțat joi Angela Merkel, relateaza AFP și Reuters. Aceste…

- In Germania intra miercuri in vigoare masurile antiepidemice adoptate saptamana trecuta de parlamentul federal (Bundestag) intr-o incercare de a frana inmultirea necontrolata a cazurilor de COVID-19, astfel ca certificatul verde va deveni obligatoriu la locul de munca si pentru folosirea mijloacelor…

- Cancelarul Angela Merkel face apel la persoanele nevaccinate anti-COVID sa se mai gandeasca la posibilitatea de a se imuniza, avand in vedere ca rata infectarilor din ultima saptamana a ajuns, in Germania, la cel mai ridicat nivel de la inceputul pandemiei, relateaza Reuters și AFP, citate de Agerpres…