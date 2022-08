Republica Moldova primește internet de la Elon Musk. Care sunt costurile pentru serviciile oferite de compania Starlink SpaceX a anunțat joi, 4 august, ca sistemul de sateliți Starlink, care ofera acces la internet de mare viteza, este acum disponibil și in Republica Moldova. Conform site-ului Starlink, care e deținuta de miliardarul american Elon Musk, echipamentul necesar pentru conectarea la internet in Republica Moldova și livrarea acestuia ar costa aproximativ 4250 RON, la care se adauga suma de circa 575 RON lunar pentru servicii. Potrivit Ziarul de Garda, in luna martie, la scurt timp dupa inceperea agresiunii Rusiei in Ucraina, Comisia pentru Situații Excepționale a decis ca serviciul Starlink… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de reclamatii inregistrate de principalii furnizori de servicii de acces la internet, atat la puncte fixe, cat si mobile, a scazut in 2021, aceasta diminuare venind si in contextul in care s-a redus numarul de incidente de securitate inregistrate anul trecut in sectorul telecom, informeaza…

- Portarea numarului de telefon și schimbarea furnizorului de internet, in maximum o zi lucratoare. Legea a intrat in vigoare Incepand din 10 iulie 2022, portarea numarului de telefon mobil și schimbarea furnizorului de internet vor trebui sa se faca in maximum o zi lucratoare. Furnizorii de telefonie…

- In perioada 3-6 iulie 2022, la invitația Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a Republicii Moldova, o delegație oficiala a Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei din Rominia, condusa de Dumitru Chirița, Președinte, se afla intr-o vizita de lucru la Chișinau, transmite…

- Vicepresedinta Comisiei Europene pentru valori si transparenta, Vera Jourova, efectueaza luni si marti o vizita in Romania. Conform agendei vizitei, publicata pe site-ul Comisiei Europene, Vera Jourova se va intalni luni la Bucuresti cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si cu prim-ministrul…

- Importurile de gaze ale Romaniei au crescut in prima luna a acestui an cu 50% fata de aceeasi luna a anului trecut si au fost la un pret de patru ori mai mare, arata rapoartele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de AGERPRES.Astfel, daca in ianuarie 2021 importurile…

- Numarul de conexiuni la internet fix a depasit, in a doua jumatate a anului 2021, pragul de 6 milioane, ceea ce inseamna ca trei sferturi dintre gospodarii beneficiau de internet fix, la finalul anului, conform unui raport al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii…

- Numarul de conexiuni la internet fix a depasit, in a doua jumatate a anului 2021, pragul de 6 milioane, ceea ce inseamna ca trei sferturi dintre gospodarii beneficiau de internet fix, la finalul anului, conform unui raport al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii ANCOM…

- Veniturile pietei telecom din Romania au crescut cu 2,1% in 2021, fata de anul anterior, pana la valoarea de 17,1 miliarde de lei, conform datelor prezentate, marti, de catre vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Eduard Lovin, intr-o conferinta…