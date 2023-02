Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Ucraina a interceptat un plan al serviciilor secrete ruse de a distruge Republica Moldova, conform Associated Press. El a facut aceste declarații la Bruxelles, la Consiliul European, el spunand ca a informat-o pe Maia Sandu…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va sosi astazi in Marea Britanie, in prima sa vizita de la invadarea Ucrainei de catre Rusia anul trecut, potrivit bbc. Guvernul britanic a menționat ca se va intalni cu prim-ministrul Rishi Sunak și va ține un discurs in Parlament mai tarziu. Guvernul a anunțat,…

- Rusia a trimis primul tanc robot in estul Ucrainei, pentru a contracara atacurile tancurilor Leopard, furnizate de Germania armatei ucrainene. „Robotul ucigaș” autonom, intitulat „Marker”, are ca scop sa infrunte și sa distruga tancurile americane și germane care au fost trimise in Ucraina. Tancul –…

- Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat, luni seara, Biroul prezidential din capitala Ucrainei. Schimbarea a fost anuntata dupa conversatia telefonica care a avut loc luni intre presedintele ucrainean,…

- Noi explozii s-au auzit la Kiev și in alte zone ale Ucrainei in primele ore ale anului 2023, la cateva minute dupa ce președintele Volodimir Zelenski a rostit un discurs de Anul Nou in care și-a dorit un lucru: victoria. Rușii au scris „La multi ani!” pe o drona pe care au folosit-o pentru a […] The…

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, l-a numit de doua ori „fiu de cațea” pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski in timpul briefingului ei cu presa de joi, scrie Lenta, citata de Hotnews. Zaharova a declarat ca atitudinea țarilor occidentale fața de Ucraina intarește…

- O racheta a fost descoperita, luni, intr-o livada, din apropierea orasului Briceni, din nordul Republicii Moldova, relateaza deschide.md. Racheta a cazut in apropierea orasului Briceni, din nordul tarii, dupa valul intensiv de bombardamente rusesti care a vizat luni teritoriul Ucrainei. Obiectul exploziv…

- Gazul despre care compania rusa de stat Gazprom afirma ca este retinut in Ucraina face parte din rezervele Republicii Moldova si tara va plati pentru el, a declarat, miercuri, vicepremierul moldovean Andrei Spinu, informeaza Reuters. ”Gazprom acuza Ucraina si Moldova de lucruri care nu se intampla.…