Pink și Rag’n’ Bone Man vor lansa o piesă împreună

Pink și Rag’n’ Bone Man și-au unit forțele pentru o nouă piesă – ‘Anywhere Away From Here’, informează contactmusic.com. Melodia va din inclusă pe noul album al cântărețului, ‘Life By Misadventure’, care va fi lansat pe 7 mai. Autorea hit-ului ‘Who Knew’ și starul britanic au plănuit… [citeste mai departe]