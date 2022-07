Alertele false cu bomba, anuntate in ultimele saptamani atat la Chisinau, cat si pe intreg teritoriul Republicii Moldova ar fi fost organizate de un grup de persoane care si-ar dori sa provoace neliniste in societate, potrivit Procuraturii pentru combaterea criminalitatii organizate si cauze speciale (PCCOCS), informeaza luni Ziarul de Garda. Fortele de ordine sustin ca nu considera ‘deloc intamplatoare’ alertele privind atentatele teroriste cu bomba in perioada in care Republica Moldova a primit statutul de tara candidata la UE si in contextul actualului ‘vector de dezvoltare externa’. In dosarul…