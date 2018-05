Stiri pe aceeasi tema

- Agentul neurotoxic Noviciok, folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei sale, Iulia, ar putea sa mai fie prezent in diverse locuri din Salisbury, a avertizat un om de știința guvernamental, citat de BBC .

- Agentul neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in locuinta din Salisbury, sudul Angliei, luna trecuta, a fost livrat in 'forma lichida', a indicat marti Departamentul britanic pentru Mediu, Alimentatie si Afaceri Rurale (Defra), potrivit…

- Președintele ceh Milos Zeman a ordonat șefului Serviciului de Informații și Securitate (Bezpecnostni informacni sluzby-BIS) Michal Koudelka sa verifice versiunea lansata de Rusia privind posibila producție a neurotoxinei ”Noviciok” in Cehia, cu care, potrivit Londrei, au fost otraviți in Salisbury fostul…

- "Daca Guvernul britanic continua sa ia unele masuri antiruse, vor riposta in conformitate cu principiul reciprocitatii", a declarat Lavrov, dupa o intrevedere cu omologul sau nipon, Taro Kono.Oficialul de la Moscova a indemnat autoritatile britanice sa "raspunda cu calm" la atacul neurotoxic,…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba cu premierul…

- Un fost spion rus a povestit ca a fost si el victima unei tentative de otravire, cand incerca sa isi faca pierdute urmele in Noua Zeelanda, iar acum autoritatile ancheteaza cazul. Politia neozeelandeza a anuntat, joi, ca a inceput o ancheta cu privire la acuzatiile unui fost agent dublu, care…