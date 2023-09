Stiri pe aceeasi tema

- „Desigur, nimeni nu se așteapta ca NATO sa invoce articolul 5 și sa intre in razboi cu Rusia din cauza unei tinichele cazute pe un camp romanesc. Nu este cazul. Rusia iși permite sa foloseasca spațiul aerian al Romaniei și al altor vecini pentru a lansa atacuri cu rachete asupra Ucrainei pentru un singur…

- Ucraina cere Romaniei sa renunțe la ”tacerea mieilor” atunci cand drone lansate de Rusia cad pe teritoriul sau și sa adopte in schimb alaturi de NATO o poziție mai ferma impotriva Moscovei. Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a explicat, vineri, ca Ucraina nu se asteapta ca NATO sa declare…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat vineri ca Ucraina nu se asteapta ca NATO sa declare razboi Moscovei din cauza dronei rusești care a cazut pe teritoriul Romaniei, tara membra NATO, dar a cerut mai multa fermitate pentru a evita repetarea unor situatii similare. Podoliak…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu comenteaza, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, declarațiile președintelui Klaus Iohannis legate de posibila cadere a unor bucați din drone lansate de Rusia asupra Ucrainei, pe teritoriul Romaniei.Negand inițial informațiile Ucrainei care afirma ca dronele au ajuns…

- De la inceputul supravegherii (6iunie) și pana in 17 august, in țara noastra, au fost confirmate șapte cazuri de infecție cu virusul West Nile, a transmis Institutul Național de Sanatate Publica (INSP). Un caz este ”probabil”. Potrivit INSP, au fost inregistrate trei decese in urma infectiei cu…

- Sociologul Dan Dungaciu critica dur Guvernul Romaniei, evidențiind lipsa de ambiție și proiecte majore asumate la nivel executiv in comparație cu statele europene și vecinii maghiari și ucraineni. El sugereaza ca poziția slaba a Guvernului a determinat o atitudine sfidatoare din partea statelor din…

- Dupa ce Rusia a invadat NATO in 2022, Ucraina si-a intensificat eforturile de a adera la NATO, argumentand ca garantiile de securitate oferite de Moscova, Washington si Londra atunci cand a renuntat la arsenalul sau nuclear in favoarea Rusiei, in 1994, au fost in mod clar lipsite de valoare, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla la Sofia, in prima sa vizita oficiala in Bulgaria. Zelenski vrea arme de la bulgari și sprijin pentru intrarea in NATO, potrivit presei internaționale. Zelenski are programate intalniri cu prim-ministrul bulgar Nikolai Denkov si cu ministrul de externe…