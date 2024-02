Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Federatiei „Solidaritatea Sanitara” din Romania (FSSR) anunta ca vor continua actiunile de protest, urmand ca pe 11 martie sa organizeze un miting, deoarece nu considera suficienta propunerea Guvernului de majorare cu 20% a salariilor de baza a angajatilor din sistemul de sanatate pentru…

- Guvernul a acceptat, „in principiu”, ca angajații din sistemul sanitar sa aiba in acest an o crestere a salariilor cu 20%, a anunțat joi Iulian Pope, prim-vicepreședintele Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar. Sanitas amenințase cu declanșarea grevei generale in luna februarie,…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a purtat discuții conducerea societații de transporet public local TPL și liderii de sindicat pentru creșterea salariilor angajaților. Lungu a declarat ca va face tot posibilul pentru a majora veniturile salariaților TPL. ”Am avut discuții la TPL Suceava,referitoare…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a precizat ca salariile celor din domeniul educației vor fi marite de doua ori in 2024, prima marire fiind in luna ianuarie, iar a doua in luna iunie, in total fiind vorba de 20% in plus.

- Bugetul Educatiei va creste cu 6 miliarde de lei in 2024 in baza celor convenite cu guvernantii, bani care vor fi folositi pentru majorarea cu 20%, in doua transe, a salariilor din sistemul de invatamant, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), Simion Hancescu,…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca incepand cu anul viitor, salariile funcționarilor vor crește cu 5%, dar demnitarii nu vor primi aceasta creștere. Ciolacu a precizat ca Legea Bugetului va trece in Guvern saptamana asta, iar saptamana viitoare ajunge in Parlament.”Bugetul, astazi va fi pus in…

- Marcel Ciolacu, conditioneaza creșterea salariilor: Este nevoie de identificarea soluțiilor pentru a crește performanța Marcel Ciolacu, conditioneaza creșterea salariilor: Este nevoie de identificarea soluțiilor pentru a crește performanța in invațamant. Marcel Ciolacu solicita stabilirea criteriilor…