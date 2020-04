Stiri pe aceeasi tema

- Spatiile pietonale, aleile, trotuarele si zonele verzi din Targu Jiu sunt dezinfectate in aceasta perioada, a anuntat, marti, primarul municipiului, Marcel Romanescu. El a precizat ca astfel de actiuni vor avea loc „tot mai des” in perioada urmatoare. Gepostet von Marcel Laurentiu Romanescu am Montag,…

- Pentru protecția sanatații localnicilor, primaria orașului Voluntari desfașoara frecvent acțiuni de dezinfecție a strazilor și blocurilor. Mai mult, la inițiativa primarului Florentin Pandele, s-a inceput montarea de dispensere cu dezinfectant in toate blocurile. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov,…

- Locuitorii municipiului Targu Jiu inca nu au la dispoziție dispensere cu dezinfectant in scarile de bloc. In ultima saptamana au fost efectuate activitatile de dezinfecție in scarile de bloc. Nu au fost montate nici covorașe impregnate cu biocide. De asemenea, recomandarea autoritaților centrale, prin…

- Inca de acum doua zile, angajații Companiei de Salubritate au demarat procedurile de montare a dispenserelor pentru dezinfectant, in scarile din Municipiul Campia Turzii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea FOTO| La Sebeș a inceput montarea a 300 de dozatoare cu dezinfectant in scarile de bloc Incepand de vineri dimineața, la fiecare scara de bloc din municipiul Sebeș se monteaza dozatoare cu dezinfectant. Autoritațile spun ca acești recipienți se vor ... FOTO| La Sebeș a inceput montarea…

- Primaria Municipiului Pitești continua montarea de dozatoare cu dezinfectant in scarile blocurilor de locuințe din cartierele municipiului, conform prevederilor Ordonanței Militare nr. 4 din 29.03.2020, articolul 6, privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19. In urma sesizarilor primite pe…

- In acest weekend, ADP sector 2 va incepe montarea dispenserelor pentru dezinfectant in scarile blocurilor, așa cum prevede Ordonanța Militara nr.4. Conform declarației autoritaților, se vor monta aproximativ 500 de dispensere zilnic. „Este un efort foarte mare, dar am reușit sa gestionam cu…

- Ziarul Unirea FOTO| Primaria Blaj a inceput montarea dozatoarelor cu dezinfectant in scarile de bloc Incepand de marți, la toate cele 120 de scari de bloc din municipiul Blaj se monteaza dozatoare cu dezinfectant. Autoritațile estimeaza ca aceasta operațiune va dura aproximativ 72 de ore. Toți cei care…