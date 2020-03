Reprezentanții DSP s-au răzgândit. Medici rezidenți, chemați degeaba la sediu Pentru ca ne aflam in plina pandemie de coronavirus și pentru ca medicii din Romania nu mai fac fața muncii și stresului la care sunt supuși, autoritațile au decis ca și medicii rezidenți sa fie de ajutor in aceste vremuri grele. Astfel s-a decis relocarea acestora in secții care au mare nevoie sa fie suplimentate cadrele medicale. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul ilegal cu gunoaie inflorește in Romaniei, iar autoritațile par incapabile sa opreasca fenomenul. Tone de deșeuri intra clandestin in țara și ajung sa fie depozitate pe campuri ori arse in fabricile de ciment, informeaza ProTv. Garda de Mediu a descoperit in ultimii doi ani 15 importuri ilegale…

- Virusul se numeste Tomato brown rugose fruit virus (ToBREV) si este inofensiv pentru oameni. Acesta poate distruge, insa, culturile de legume, chiar daca sunt in sere, gradini sau campuri. Potrivit specialistilor, ToBREV poate fi transmis prin semintele, plantele sau fructele infectate, precum si…

- Evenimentul stiintific si educational se va desfasura in perioada 12-15 martie 2020, iar cele 4 zile de congres vor fi destinate atat conferintelor si workshop-urilor pe teme de interes actual din domeniul sanatatii, cat si prezentarilor de lucrari stiintifice.

- Comisia de monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg a votat miercuri, 29 ianuarie, sesizarea Comisiei de la Venetia pe tema modificarii legii electorale din Romania, pe care Guvernul Orban si-a angajat azi raspunderea in fata Parlamentului. Guvernul a aprobat…

- Declaratia unica va fi modificata si va include veniturile din tranzactionarea criptomonedelor, iar depunerea ei se va face pana pe data de 16 martie, a declarat marti Corina Mindoium, Partener Asociat, Departamentul Impozit pe Venit si Contributii Sociale, EY Romania. "Suntem in al treilea…

- „Este pentru prima data cand dintr-o companie de farmaceutice ies documente care arata cum contracte de sponsorizare catre doctori mascau de fapt o prestație comerciala pe bani, ceea ce este ilegal”, au spus surse judiciare pentru Libertatea. Cei 2 GB de informații din care Libertatea a inceput sa publice…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban au decis organizarea de alegeri anticipate. Premierul susține ca a stabilit cu Klaus Iohannis ca alegerile anticipate sa aiba loc odata cu localele. ”O spun clar, consideram ca trebuie sa organizam alegeri anticipate. Romanii au aratat clar ca nu…

- Pasagerii cursei Wizz-Air Debrecen – Paris, printre care se aflau si romani, au fost debarcati pe tobogane din avion dupa ce pilotii au anulat decolarea, ca urmare a unui posibil incendiu la bordul aeronavei. Ulterior, reprezentantii Wizz Air au explicat ca evacuarea pasagerilor a fost facuta in…